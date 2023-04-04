Ветер, дождь и подъем уровня рек. В Краснодарском крае ухудшится погода

Краснодарский край

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  • Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Шторм в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

По данным МЧС, с 5 по 6 апреля, а также ночью и утром 7 апреля ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с. В Сочи с вечера 4 апреля и до середины дня 5 апреля порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, сообщает «МЦУ Сочи».

Краснодарский край ждут последние заморозки:

Городские службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, соблюдать меры предосторожности.

На реке Кубань в юго-восточной части края (Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Апшеронский районы) ожидается подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с этим МЧС рекомендует:

  • оставаться в доме, укрытии;
  • следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы;
  • наблюдать за окружающей обстановкой;
  • использовать непромокаемую одежду и обувь;
  • уложить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, воды, повреждений;
  • уходя из дома, взять с собой документы и необходимые вещи;
  • пешеходам соблюдать осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Как сообщали ранее Юга.ру, 29 марта в Краснодарском крае прошел снег.

Погода Сочи Штормовые предупреждения

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