Краснодарский край ждут последние заморозки. Синоптики рассказали о потеплении

Краснодарский край

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  • Весна в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Весна в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В выходные в регионе ожидают мороз, а со следующей недели — потепление

Юга.ру сообщали о сложных погодных условиях в Ростовской области. Из-за снега люди оказались заблокированы на трассах. По данным «Коммерсантъ Кубань-Черноморье», «снегопад в Ростовской области задержал четыре поезда в Крым». О том, чего ожидать жителям Краснодарского края, рассказал начальник отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник:

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«В ближайшие дни преимущественно без осадков. В воскресенье и в начале следующей недели возможен небольшой дождь. Природных катаклизмов в ближайшие трое суток не ожидается. Последние заморозки, если ориентироваться на предупреждения Росгидромета, будут в ночь с 1 по 2 апреля. В дальнейшем идет активное повышение температуры до 15°С...20°С».

В некоторых местах края все еще идет снег. Так в Лазаревском районе Сочи гололед создает трудности на дорогах, сообщает «Любимый Сочи». Водителей просят «держать дистанцию и контролировать скоростной режим».

Ранее Юга.ру рассказывали, что ночью 30 марта — 1 апреля на Кубани будет действовать штормовое предупреждение по заморозкам.

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