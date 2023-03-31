Краснодарский край ждут последние заморозки. Синоптики рассказали о потеплении

Юга.ру сообщали о сложных погодных условиях в Ростовской области. Из-за снега люди оказались заблокированы на трассах. По данным «Коммерсантъ Кубань-Черноморье», «снегопад в Ростовской области задержал четыре поезда в Крым». О том, чего ожидать жителям Краснодарского края, рассказал начальник отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник:

«В ближайшие дни преимущественно без осадков. В воскресенье и в начале следующей недели возможен небольшой дождь. Природных катаклизмов в ближайшие трое суток не ожидается. Последние заморозки, если ориентироваться на предупреждения Росгидромета, будут в ночь с 1 по 2 апреля. В дальнейшем идет активное повышение температуры до 15°С...20°С».



В некоторых местах края все еще идет снег. Так в Лазаревском районе Сочи гололед создает трудности на дорогах, сообщает «Любимый Сочи». Водителей просят «держать дистанцию и контролировать скоростной режим».