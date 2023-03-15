Арендаторы ТЦ «Карнавал» написали заявление в прокуратуру. Новый владелец здания мешает их работе

Арендаторы помещений в ТЦ «Карнавал» написали коллективное заявление в краевую прокуратуру, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Здание выкупила сеть аптек «Апрель» и начала в нем полномасштабный ремонт.

Член инициативной группы арендаторов Элла Григорьева рассказала, что к 12 марта в здании поменяли охрану, закрыли центральный вход, отключили отопление, лифты и систему пожаротушения.

В соцсетях арендаторы пояснили, что 1 марта они получили уведомление о том, что нужно освободить помещения. Сделать они должны это в течение 30 дней. Но ремонт в здании начали уже 2 марта.

«Теперь собираются завозить строительные леса и закрыть доступ на парковку, охрана уведомила, что также будут делать демонтаж крыши, с тем условием, что на крыше находится ресторан. Собственники и их представители не хотят с нами контактировать, поэтому просим вас отреагировать на происходящий беспредел, так как нарушаются права жителей города и арендаторов», — написали прелприниматели.

Ранее Юга.ру писали, что торговый центр закроется до конца марта. Его переоборудуют под здание с офисными помещениями.