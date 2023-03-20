Краснодарский ТРЦ «Галактика» продали в два раза дешевле начальной стоимости

Краснодарский край

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  • © Скриншот панорамы «Яндекс.Карты»
    © Скриншот панорамы «Яндекс.Карты»

Новым собственником здания стало ООО «ВАК»

Краснодарский торгово-развлекательный центр «Галактика» продали за 2,2 млрд рублей в ходе банкротства ЗАО «Темпл Инк.». Владельцем комплекса признано ООО «ВАК», сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Сообщается, что ООО «ВАК» зарегистрировали в Краснодаре в 2022 году. Оно занимается покупкой и продажей недвижимости. Его учредитель и генеральный директор — Аркадий Григорян.

Юга.ру писали, что «Галактику» выставили на продажу еще в 2021 году. Тогда имущество оценили в 5,3 млрд рублей. Но летом 2022 года стоимость ТРЦ снизили на 10% — до 4,78 млрд рублей. В состав лота, кроме ТРЦ на улице Уральской, 58/11, входят еще несколько нежилых помещений.

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