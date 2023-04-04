Начальнику ГИБДД Брюховецкого района Дмитрию Жижко назначили служебную проверку за танец под Моргенштерна*

В ролике мужчина с бокалом в руках периодически трогает себя за гениталии. Всё это происходит под смех людей, которые с ним находятся на кухне, и под песню рэпера Моргенштерна*, который признан иноагентом и покинул Россию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по факту публикации назначена служебная проверка. По её результатам руководство примет решение в отношении Жижко, согласно действующего законодательства.

Позже краснодарский блогер Сергей Климов выложил у себя в телеграм-канале ещё одно видео, в котором также упоминается начальник отдела ГИБДД Брюховецкого района Жижко. По словам блогера, ролик ему прислали, авторы ему неизвестны.

Как писали Юга.ру, в Геленджике расследуют смертельное ДТП. Виновником аварии СМИ называют сына экс-начальника полиции Краснодара.

* — Моргенштерн признан иноагентом