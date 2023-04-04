Владельца припаркованного у администрации края автомобиля задержали за организацию несанкционированной акции

Обновлено в 15:25. По административному делу вынесли решение, суд назначил правонарушителю наказание в виде семи суток ареста. Телеканал «Кубань 24» сообщил, что автором перфоманса является Роман Любименко, известный в Краснодаре организатор гонок. Он рассказал журналистам, что таким поступком хотел привлечь внимание чиновников к автоспорту:



«Это не акция, просто спортинвентарь, чтобы люди обращали внимание. Хотели напомнить о том, что у нас в крае есть автоспорт, о котором забыли».

Автомобиль у здания администрации оставил 44-летний житель Краснодара, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Мужчину доставили в отдел полиции.

Теперь краснодарца привлекут к административной ответственности. Собранные материалы уже направили в суд. Мужчине грозит штраф или арест до 10 суток.

«Установив обстоятельства произошедшего, полицейские усмотрели в действиях краснодарца признаки нескольких правонарушений. В отношении мужчины составлены административные материалы за нарушения Правил дорожного движения и проведение несанкционированного публичного мероприятия», — рассказали в главке.

Юга.ру писали, что утром 4 апреля мужчина оставил BMW, стилизованный под автомобиль «шерифа», у здания краевой администрации. На место вызвали полицию. Подозрительных предметов в машине не обнаружили.