В Краснодаре дождь и пробки. Рассказываем о ситуации на дорогах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 3 апреля в Краснодаре 5-балльные пробки

С ночи 3 апреля в Краснодаре идет дождь. По прогнозам синоптиков, он продолжится до середины дня. В мэрии сообщили, что в городе работает водооткачивающая техника.

На дорогах краевой столицы 5-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», самые сильные заторы на улицах Российской, Калинина, Дзержинского, 40-летия Победы, Ростовском шоссе и Восточном обходе.

Также сервис сообщает о пяти ДТП. Они произошли на улицах Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Ростовском шоссе и Восточном обходе, 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, синоптики обещали осадки в краевой столице утром и днем, к вечеру погода нормализуется. 

Дороги Краснодар Погода Пробки

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