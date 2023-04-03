В Краснодаре дождь и пробки. Рассказываем о ситуации на дорогах

С ночи 3 апреля в Краснодаре идет дождь. По прогнозам синоптиков, он продолжится до середины дня. В мэрии сообщили, что в городе работает водооткачивающая техника.

На дорогах краевой столицы 5-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», самые сильные заторы на улицах Российской, Калинина, Дзержинского, 40-летия Победы, Ростовском шоссе и Восточном обходе.

Также сервис сообщает о пяти ДТП. Они произошли на улицах Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Ростовском шоссе и Восточном обходе,