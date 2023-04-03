В Краснодарском крае потеплеет до +23

Краснодарский центр гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды в регионе на ближайшие три дня.

В понедельник 3 апреля, в Краснодаре ожидаются небольшие дожди утром и днем, ветер до 9 м/с и температура 14…16°. В отдельных районах края воздух прогреется до 18°; в горах — до 12°; на Черноморском и Азовском побережье — до 15°.

4 и 5 апреля в Краснодарском крае есть небольшая вероятность дождей с грозой, утром вторника может быть туман. При этом воздух днем на большей части региона прогреется до 23°. 5 апреля ночью прогнозируется 7…12°; днем 15…20°.

Напомним, что всего несколько дней назад на трассе М-4 в Ростовской области сотни автомобилей провели всю ночь в заторе, вызванном метелью.