В Краснодаре хотят официально запретить вывески на иностранном языке
Решение обсудят с горожанами
Власти Краснодара решили официально запретить в городе вывески на иностранном языке. Проект решения вынесут на общественные обсуждения с 10 по 24 апреля, рассказали в пресс-службе мэрии.
Кроме новых требований оформления вывесок в Правила благоустройства хотят внести и другие изменения. Администрация хочет расширить перечень магистральных улиц, дать новые рекомендации по архитектурной подсветке и материалам отделки на магистралях, а также внести дополнительные требования для торговых объектов в многоквартирных домах.
Ознакомиться с информационными материалами можно по следующим адресам:
- ул. Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00;
- ул. Ставропольская, 77, кабинет № 118 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00;
- ул. им. Максима Горького, 66, кабинет № 1 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00;
- ул. им. Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12;00;
- ул. им. Селезнева, 244 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.
24 апреля в 10:00 с участниками публичных слушаний пройдет собрание в актовом зале администрации Западного округа по ул. им. Калинина, 339.
Читайте также:
Ранее Юга.ру писали, что мэру Краснодара Евгению Наумову не понравилось большое количество англоязычных вывесок в городе. Он посчитал это не патриотичным и предложил спросить на этот счет мнение населения.
Юга.ру прошлись по городу, посмотрели вывески и поговорили с предпринимателями. Кто-то ответил, что русские буквы не имеют модного стиля, а кто-то считает, что англоязычные названия стали звучать искусственно.
Бороться с рекламой на английском языке в Краснодаре начали еще в 2021 году. Тогда председатель комитета по вопросам строительства и ЖКХ Законодательного собрания Кубани Владимир Лыбанев возмутился, что многие названия написаны на иностранном языке.
Бывший главный архитектор города Наталья Машталир отметила, что согласно федеральному законодательству, вывеска должна быть на русском языке. Но иностранный логотип или надпись могут использовать компании, которые зарегистрировали это слово (группу слов или знак с латинской буквой) в качестве товарного знака.