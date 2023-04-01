В Краснодаре хотят официально запретить вывески на иностранном языке

Власти Краснодара решили официально запретить в городе вывески на иностранном языке. Проект решения вынесут на общественные обсуждения с 10 по 24 апреля, рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме новых требований оформления вывесок в Правила благоустройства хотят внести и другие изменения. Администрация хочет расширить перечень магистральных улиц, дать новые рекомендации по архитектурной подсветке и материалам отделки на магистралях, а также внести дополнительные требования для торговых объектов в многоквартирных домах.

Ознакомиться с информационными материалами можно по следующим адресам:

ул. Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00;

ул. Ставропольская, 77, кабинет № 118 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00;

ул. им. Максима Горького, 66, кабинет № 1 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00;

ул. им. Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12;00;

ул. им. Селезнева, 244 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

24 апреля в 10:00 с участниками публичных слушаний пройдет собрание в актовом зале администрации Западного округа по ул. им. Калинина, 339.