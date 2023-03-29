Полтавская против мусоровозов. Жители кубанской станицы продолжают борьбу с большегрузами на дороге

Ранее губернатор края заявил, что мусоровозы не должны ездить на свалку через населенный пункт

По словам жителей, машины едут с превышением допустимой массы груза. На место перекрытия приехали сотрудники полиции и ГИБДД.

В станице Полтавской жители вновь перекрыли дорогу грузовикам, которые едут на свалку. Люди пытаются добиться запрета движения мусоровозов через населенный пункт.

Люди выходят контролировать движение мусоровозов регулярно. Грузовики не пускали через станицу 27 марта и 23 марта.

Ранее вице-губернатор Андрей Прошунин заявил, что строительство объездных путей не решит проблему. По его словам, необходимо создание новых мощностей для размещения отходов.

Прошунин добавил, что самый быстрый способ — запустить объект в Славянске-на-Кубани. Сейчас для размещения отходов на этом полигоне оформляют документы на получение лицензии.

Напомним, в январе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон в Полтавской не нужно закрывать, а с инвестором должны обговорить четкие правила эксплуатации. Глава региона отметил, что дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской.