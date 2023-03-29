Полтавская против мусоровозов. Жители кубанской станицы продолжают борьбу с большегрузами на дороге
Ранее губернатор края заявил, что мусоровозы не должны ездить на свалку через населенный пункт
В станице Полтавской жители вновь перекрыли дорогу грузовикам, которые едут на свалку. Люди пытаются добиться запрета движения мусоровозов через населенный пункт.
По словам жителей, машины едут с превышением допустимой массы груза. На место перекрытия приехали сотрудники полиции и ГИБДД.
Люди выходят контролировать движение мусоровозов регулярно. Грузовики не пускали через станицу 27 марта и 23 марта.
Ранее вице-губернатор Андрей Прошунин заявил, что строительство объездных путей не решит проблему. По его словам, необходимо создание новых мощностей для размещения отходов.
Прошунин добавил, что самый быстрый способ — запустить объект в Славянске-на-Кубани. Сейчас для размещения отходов на этом полигоне оформляют документы на получение лицензии.
Напомним, в январе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон в Полтавской не нужно закрывать, а с инвестором должны обговорить четкие правила эксплуатации. Глава региона отметил, что дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской.