Полтавская против мусоровозов. Жители кубанской станицы продолжают борьбу с большегрузами на дороге

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/antonova2020
    © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/antonova2020

Ранее губернатор края заявил, что мусоровозы не должны ездить на свалку через населенный пункт

В станице Полтавской жители вновь перекрыли дорогу грузовикам, которые едут на свалку. Люди пытаются добиться запрета движения мусоровозов через населенный пункт.

По словам жителей, машины едут с превышением допустимой массы груза. На место перекрытия приехали сотрудники полиции и ГИБДД. 

Люди выходят контролировать движение мусоровозов регулярно. Грузовики не пускали через станицу 27 марта и 23 марта

Ранее вице-губернатор Андрей Прошунин заявил, что строительство объездных путей не решит проблему. По его словам, необходимо создание новых мощностей для размещения отходов. 

Прошунин добавил, что самый быстрый способ — запустить объект в Славянске-на-Кубани. Сейчас для размещения отходов на этом полигоне оформляют документы на получение лицензии. 

Напомним, в январе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон в Полтавской не нужно закрывать, а с инвестором должны обговорить четкие правила эксплуатации. Глава региона отметил, что дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской.

Красноармейский район Мусор

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