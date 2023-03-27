Росавиация одобрила рейсы из Сочи и Краснодара в Каппадокию

Сразу три авиакомпании — Red Wings, S7 и Nordwind — получили допуск на полёты из аэропортов Сочи и Краснодара в турецкую Каппадокию

Об этом говорится в документах, размещенных на сайте Росавиации. Раньше из России в этом направлении рейсов не было.

Самолёты Red Wings будут летать из России на популярный турецкий курорт семь раз в неделю. Этому же авиаперевозчику разрешено трижды в неделю выполнять рейсы по маршруту Краснодар — Каппадокия, однако аэропорт в столице Кубани не работает с 24 февраля 2022 года.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи 26 марта перешёл на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. На это время запланированы рейсы по 76 направлениям, из которых 22 — международные. Кроме того, предполагается увеличение на 40% рейсов в Турцию.

Ранее курорт Баден-Баден на юго-западе Германии приостановил побратимство с Сочи и Ялтой, заключенное в 2013 году. Это произошло из-за участия России в спецоперации в Украине.