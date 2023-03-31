В Ростовской области автомобилисты провели всю ночь в заторе на трассе М-4 «Дон»

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за сильного спегопада 30 марта на дороге образовалась 50-километровая пробка

Из-за сильного снегопада в Ростовской области оказалась парализована трасса М-4 «Дон». Водители простояли на дороге всю ночь, у некоторых заканчиваются бензин и вода, пишут в открытом чате.

Вот так сейчас выглядит трасса:

В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что в 6:00 длина затора сократилась до 30 км. Спасатели делают на дорогах «карманы» и поднимают эвакуаторами автомобили. На трассе работают 15 пунктов обогрева и питания. В семи пунктах размещения находятся 147 человек.

На трассе срезали разграничительный барьер, чтобы автомобилисты могли уехать по встречной полосе в обратном направлении. 

На трассе всю ночь провели болельщики команды «Локомотив-Кубань», они направляются на игру в Нижний Новгород. Один из фанатов рассказал Юга.ру, как обстоят дела на трассе утром 31 марта.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС. 

Юга.ру писали, что вечером 30 марта пробка на трассе М-4 «Дон» достигла 50 км. Тогда там ограничили движение большегрузов и попросили других водителей воздержаться от поездок. 

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Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области замело снегом. На дороге образовалась 50-километровая пробка

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