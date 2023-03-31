«Отправить Суджукскую лагуну на тот свет». Почему новороссийские активисты решили перестать рыть проран
В Новороссийске активисты решили перестать самостоятельно копать проран в Суджукской лагуне
Таким образом они хотят добиться от Минприроды исполнения решения суда и ухода за прораном.
«Копать проран лопатами выводит добровольцев за скобки и создает условия для того, чтобы арендатор, городская администрация, Минприроды и прокуратура перестали участвовать в практике подтасовочных отчетов и указывать жителям Новороссийска, что проран открыт и... продолжать по решению суда, имея закрытый проран, ничего не делать», — написано на сайте #борьбазапроран. Там активисты объяснили свою позицию в большом материале «Почему мы решили весной 2023 года встать на сторону чиновников и отправить Суджукскую лагуну на тот свет».
Одной из причин перестать копать проран является его изучение учеными. В 2023 году сотрудники КубГАУ по заказу Минприроды края изучат лагуну. Они смоделируют, как морская вода двигает гальку и выяснят, где лучше сделать искусственные прорези для водообмена. Самостоятельная раскопка лопатами может помешать работе ученых.
Также активисты пишут, что их сил для работ на проране не хватает. По их словам, ширина прорана нужна не менее трех метров, а глубина — не менее полуметра. Таким его нужно поддерживать с апреля по декабрь. Делать самостоятельно люди это не могут.
Весной после открытия прорана начинается движение рыбы из лагуны в море. Рыбаки выходят на берег прорана и вылавливают её. Кроме того, из-за ходьбы осыпается галька — снижается глубина и русло становится узким. В введении запрета на ловлю рыбы там активистам отказали.
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«Суджукская лагуна — уникальный природный комплекс на берегу Чёрного моря в черте Новороссийска. Лагуну образовало море 1,5-2 тыс. лет назад, и именно столько она служила местом, в котором растут мальки всего побережья Кавказа и Крыма. Это ясли черноморской рыбы. Здесь же останавливаются перелётные птицы. Суджукская лагуна всегда сообщалась с морем через проран, рыба имела постоянный доступ к морю, а также происходил водообмен, необходимый другим обитателям лагуны, микроорганизмам и растениям», — написали активисты в обращении к природоохранной прокуратуре в 2022 году.
Юга.ру писали, что проблемы с лагуной длятся с 2018 года. Тогда местные жители обеспокоились тем, что вода в озере стала желтой, а рыба начала погибать. По мнению людей, это было связано с тем, что проран засыпало галькой.
С тех пор проран несколько раз засыпало после шторма, и горожанам приходилось самостоятельно раскапывать канал. В ноябре 2019 года новороссийцы расчистили проран, тогда власти заявили, что проведение работ на канале невозможно без проведения исследований и государственной экспертизы.
В 2020 году после проверок прокуратуры суд постановил расширить проран до 30 метров. Сделать это должно было краевое Минприроды. Но ведомство не торопилось приступать к выполнению требования суда и подало апелляцию. В 2021 году суд оставил в силе предыдущие решения, определяющие размер прорана.