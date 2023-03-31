В Краснодаре 1 апреля пройдут субботники. Рассказываем, куда идти

Краснодарский край

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  • Газовики провели субботник в школе им. Захарченко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Газовики провели субботник в школе им. Захарченко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Уборку в субботу организуют мэрия и экоцентр «Собиратор»

В Краснодаре 1 апреля пройдут субботники от экоцентра «Собиратор» и мэрии города. На время уборки выдадут перчатки и мешки для мусора.

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Мэрия приглашает на уборку по адресам:

  • остановка общественного транспорта «Лорис», сбор в 10:00;
  • ул. Стасова, 119, сбор в 10:00;
  • ул. Промышленная, 27/7, сбор в 10:00;
  • ул. Янковского, 56, сбор в 11:00;
  • ул. Серова, 50, сбор в 9:00;
  • ул. Казачья, 57, сбор в 9:00;
  • ул. Байбакова, 9, сбор в 9:00;
  • ул. Красных Партизан от Западного обхода до дома №2/23, сбор в 9:00;
  • ул. 70-летия Октября, 1/5 со стороны Рождественского парка, сбор в 9:00.

Также покрасят заборы вдоль ул. Минской, 119, 103, 65, 122, очистят опоры линий электропередач и заборы на ул. Октябрьской от ул. Чапаева до ул. им. Будённого. Везде жителей ждут к 9:00.

«Собиратор» сообщает, что уборка пройдет между ЖК «Грин Парк» и ЖК «Восход». Участников субботника будут ждать в обозначенном на карте месте. Экоцентр обещает сделать перерыв на чай с печеньем.

Также «Собиратор» предупредил, что «запись на уборку обязательна, чтобы мы могли связаться с вами в случае изменений». Для этого можно написать организатору субботника Михаилу Сергеевичу +7 918 659-05-44.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре 25 марта прошел субботник на Водосборном канале ТЭЦ.

1 апреля Благотворительность Волонтеры Город Мусор Праздники Субботник

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