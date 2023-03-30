Жителя Новороссийска задержали за телефонные розыгрыши. Он представлялся федеральным чиновником и вымогал деньги

Питерская полиция задержала жителя Новороссийска по подозрению в хищении средств. В МВД сообщили , что мужчина «имитировал голос представителей вышестоящих федеральных ведомств и просил якобы в долг перевести деньги на указанный им счет». По данным «Mash на Мойке», 39- летний Самид пародировал замминистра просвещения и замглавы Россельхознадзора РФ.

Как сообщает «Mash», первый звонок был адресован руководителю управления Россельхознадзора по Башкортостану. Самид под маской замглавы службы просил перевести 75 тыс. рублей на лечение дочери общего знакомого. Второй эпизод — звонок ректору академии Минпросвещения РФ, сообщает СМИ. По данным издания, на этот раз сумма составила 90 тыс. рублей.

«Готовясь к таким звонкам, аферист изучал структуру органов власти, находил в открытых источниках видео- и аудиоматериалы и копировал манеру общения лиц, именами которых в дальнейшем представлялся, добиваясь высокой степени схожести», — заявила представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении Самида возбудили два уголовных дела по статье 159 УК РФ. Общий ущерб составил 165 тыс. рублей. У подозреваемого изъяли все предметы с доказательной базой. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.



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