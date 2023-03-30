Жителя Новороссийска задержали за телефонные розыгрыши. Он представлялся федеральным чиновником и вымогал деньги
Жителя Новороссийска задержали по подозрению в мошенничестве
Питерская полиция задержала жителя Новороссийска по подозрению в хищении средств. В МВД сообщили, что мужчина «имитировал голос представителей вышестоящих федеральных ведомств и просил якобы в долг перевести деньги на указанный им счет». По данным «Mash на Мойке», 39- летний Самид пародировал замминистра просвещения и замглавы Россельхознадзора РФ.
Архив ФСИН в Новокубанске поджёг уволенный полицейский:
Как сообщает «Mash», первый звонок был адресован руководителю управления Россельхознадзора по Башкортостану. Самид под маской замглавы службы просил перевести 75 тыс. рублей на лечение дочери общего знакомого. Второй эпизод — звонок ректору академии Минпросвещения РФ, сообщает СМИ. По данным издания, на этот раз сумма составила 90 тыс. рублей.
«Готовясь к таким звонкам, аферист изучал структуру органов власти, находил в открытых источниках видео- и аудиоматериалы и копировал манеру общения лиц, именами которых в дальнейшем представлялся, добиваясь высокой степени схожести», — заявила представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении Самида возбудили два уголовных дела по статье 159 УК РФ. Общий ущерб составил 165 тыс. рублей. У подозреваемого изъяли все предметы с доказательной базой. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.
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