В Краснодарском крае оштрафовали 86-летнего архиепископа. Он читал дискредитирующие армию проповеди

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Славянский городской суд оштрафовал архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви (РосПЦ), богослова Виктора Пивоварова за дискредитацию ВС РФ

Из постановления следует, что 19 февраля обвиняемый, находясь в здании церкви, допустил порочащие армию высказывания. Что конкретно говорил священник — не уточняется.

«Вина в совершении административного правонарушения подтверждается полицейским протоколом от 1 марта 2023 года, рапортом сотрудника полиции, объяснениями свидетелей, объяснениями правонарушителя, фотоматериалом места совершения, постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела»,— говорится в судебном акте.

Священник в полном объёме признал вину. Ему назначили штраф 40 тыс. рублей.

Виктор Пивоваров — деятель неканонического православия с титулом «архиепископ Славянский и Южно-Российский», не находящийся в какой-либо юрисдикции. Богослов и публицист. В 2006 году вместе со сторонником митрополитом Антонием основал Российскую православную церковь.

Как писали Юга.ру, в Кореновске помощника священника осудили за мошенничество на 6 млн рублей. Староста храма обещал за деньги помочь в смягчении наказания осужденному.

Армия Деньги Православие Правосудие Славянский район Суд Церковь

Новости

Фильм про Сальвадора Дали и поэзия. Рассказываем, как провести вечер 29 марта
В Краснодаре начнут строить сквер «Изумрудный». Его проект прошел экспертизу еще год назад
Огненные закаты выкладывают в сеть жители Краснодарского края. Собрали красивое
В Краснодарском крае оштрафовали 86-летнего архиепископа. Он читал дискредитирующие армию проповеди
Депутат Госдумы от Краснодарского края предложила сократить рабочий день в пятницу до обеда
Эксперт: отдых в Сочи подорожал на 30%. Антимонопольная служба ничего не может с этим сделать

Лента новостей

Реклама на сайте