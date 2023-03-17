Архив ФСИН в Новокубанске поджёг уволенный полицейский. Дело направили в суд

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Прокуратура Новокубанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который поджог архив ФСИН

Преступление произошло в ночь на 9 января. Никто не пострадал, однако сгорели от 300 до 500 архивных дел. Мужчина рассказал, что «проник внутрь помещения, разбив стекло, поджёг бумагу, чтобы согреться, а затем покинул здание». Согласно материалам дела, он не только инициировал пожар, но также забрал с собой семь личных архивных документов и выкинул их недалеко от места происшествия.

Два дня спустя его задержали и завели уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Первая статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Обвиняемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Также стало известно, что поджигатель — бывший сотрудник полиции, его уволили по отрицательным мотивам.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске осудили экс-майора полиции за «крышевание» игорного бизнеса.

Новокубанский район Пожары Правосудие Прокуратура Суд ФСИН

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