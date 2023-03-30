В школах Краснодарского края начинается прием документов

Школы Кубани начнут принимать заявления родителей 31 марта, об этом в своем телеграм-канале написал Вениамин Кондратьев. В прошлом году к приему документов приступили 1 апреля. Губернатор пояснил, что пока заявления будут принимать только у тех родителей, чьи дети пойдут в школу по месту прописки или имеют право первоочередного приема.

«До 30 июня документы примут у тех, кто проживает на территории, закрепленной за школой, или имеет право первоочередного приема. Это в том числе дети, чьи братья и сестры уже учатся в данном учебном заведении», — написал Кондратьев.

Также в сообщении указано, что нести документы в учебное заведение необязательно, подать заявление можно онлайн через Госуслуги. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке. Еще один вариант — отправить все нужные документы почтой, заказным письмом.

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