В поселке Знаменском под Краснодаром откроют первую школу

Краснодарский край

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  • © скриншот с сайта администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/pervaya-shkola-v-znamenskom-gotova-na-91/
    © скриншот с сайта администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/pervaya-shkola-v-znamenskom-gotova-na-91/

В первом квартале 2023 года в поселке Знаменском должны достроить первую школу

В краснодарском поселке Знаменском 1 сентября 2023 года обещают открыть первую школу. Учреждение рассчитано на 1550 мест. По данным мэрии, объект готов на 91%. В первом квартале этого года все работы должны быть завершены. Речь идет о школе возле ЖК «Родные просторы».

Известно, что в учебном заведении будет 62 учебных кабинета с интерактивными досками, 50 специализированных кабинетов, зрительный зал вместимостью 560 человек, малый актовый зал на 300 мест, столовая на 775 учеников, тренажерный зал, танцевальная студия, обустроят кабинет для уроков по робототехнике и библиотеку.

В мэрии напомнили, что в Знаменском также строят детский сад на 250 мест, он готов на 35%, сдать объект планируют до конца года.

Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году в Краснодаре планируют достроить 10 школ и 16 детских садов. Чтобы решить проблему нехватки мест, городу нужно 40 млрд рублей на строительство школ.

 

Детские сады Краснодар Строительство Школа

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