В краснодарском поселке Плодородном достраивают школу на 1550 мест

«Параллельно с этой школой в посёлке Плодородном строят еще один социальный объект — правда для тех, кому еще рано в школу. Планируем, что садик сдадут в следующем году. В скором времени здесь начнем возводить еще одно учебно учреждение», — заявил директор департамента строительства Иван Горобец.