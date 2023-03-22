В краснодарском поселке Плодородном достраивают школу на 1550 мест
Детей планируют принять 1 сентября
В поселке Плодородном занимаются отделкой помещений и благоустройством территории школы на 1550 мест. Учебное заведение планирует принять школьников 1 сентября, сообщает администрация Краснодара.
В Краснодаре роют котлован для новой школы:
«Параллельно с этой школой в посёлке Плодородном строят еще один социальный объект — правда для тех, кому еще рано в школу. Планируем, что садик сдадут в следующем году. В скором времени здесь начнем возводить еще одно учебно учреждение», — заявил директор департамента строительства Иван Горобец.
Школу возводят по нацпроекту «Образование» на площади более 3 га. В здании разместят: учебные кабинеты, три спортивных зала, пищеблок, столовую на 600 мест, актовый зал на 497 мест, библиотеку, а также спортивный кластер, зону отдыха и места для подвижных игр.
Как сообщали ранее Юга.ру, в поселке Знаменском под Краснодаром откроют первую школу.