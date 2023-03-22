В краснодарском поселке Плодородном достраивают школу на 1550 мест

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта администрации и городской думы Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-pos-plodorodnom-shkola-na-1550-mest-gotova-na-76/
    © Фото с сайта администрации и городской думы Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-pos-plodorodnom-shkola-na-1550-mest-gotova-na-76/

Детей планируют принять 1 сентября

В поселке Плодородном занимаются отделкой помещений и благоустройством территории школы на 1550 мест. Учебное заведение планирует принять школьников 1 сентября, сообщает администрация Краснодара.

В Краснодаре роют котлован для новой школы:

«Параллельно с этой школой в посёлке Плодородном строят еще один социальный объект — правда для тех, кому еще рано в школу. Планируем, что садик сдадут в следующем году. В скором времени здесь начнем возводить еще одно учебно учреждение», — заявил директор департамента строительства Иван Горобец.

  • © Фото с сайта администрации и городской думы Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-pos-plodorodnom-shkola-na-1550-mest-gotova-na-76/
    © Фото с сайта администрации и городской думы Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-pos-plodorodnom-shkola-na-1550-mest-gotova-na-76/
  • © Фото с сайта администрации и городской думы Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-pos-plodorodnom-shkola-na-1550-mest-gotova-na-76/
    © Фото с сайта администрации и городской думы Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-pos-plodorodnom-shkola-na-1550-mest-gotova-na-76/
  • © Фото с сайта администрации и городской думы Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-pos-plodorodnom-shkola-na-1550-mest-gotova-na-76/
    © Фото с сайта администрации и городской думы Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-pos-plodorodnom-shkola-na-1550-mest-gotova-na-76/

Школу возводят по нацпроекту «Образование» на площади более 3 га. В здании разместят: учебные кабинеты, три спортивных зала, пищеблок, столовую на 600 мест, актовый зал на 497 мест, библиотеку, а также спортивный кластер, зону отдыха и места для подвижных игр.

Как сообщали ранее Юга.ру, в поселке Знаменском под Краснодаром откроют первую школу.

Благоустройство Дети Образование Школа

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