Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о сильных дождях и снеге

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В некоторых районах будет сильный ветер

С ночи 29 марта в Краснодаре идет дождь. Синоптики обещают, что он будет идти весь день. Ветер 6-11 м/с, температура воздуха 6-8 °С. В пресс-службе мэрии сказали, что на дорогах города работает водооткачивающая техника.  

По краю действует штормовое предупреждение. Ожидается ветер до 20 м/с, ливни, в горных районах пройдет пройдет снег, возможно налипание на провода. 

Температура воздуха днем составит 5-10 °С, во второй половине дня она понизится до 2-7 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. На Черноморском побережье воздух прогреется до 7-12 °С.

Ранее Юга.ру писали, что эта неделя в Краснодарском крае будет холодной и дождливой. Из-за резкого похолодания в регионе до 1 апреля будет действовать штормовое предупреждение. Возможны заморозки.

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