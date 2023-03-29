Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о сильных дождях и снеге

С ночи 29 марта в Краснодаре идет дождь. Синоптики обещают, что он будет идти весь день. Ветер 6-11 м/с, температура воздуха 6-8 °С. В пресс-службе мэрии сказали, что на дорогах города работает водооткачивающая техника.

По краю действует штормовое предупреждение. Ожидается ветер до 20 м/с, ливни, в горных районах пройдет пройдет снег, возможно налипание на провода.

Температура воздуха днем составит 5-10 °С, во второй половине дня она понизится до 2-7 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. На Черноморском побережье воздух прогреется до 7-12 °С.

Ранее Юга.ру писали, что эта неделя в Краснодарском крае будет холодной и дождливой. Из-за резкого похолодания в регионе до 1 апреля будет действовать штормовое предупреждение. Возможны заморозки.