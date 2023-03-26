В Новороссийске в ДТП пострадала женщина

26 марта около 8:45 два легковых автомобиля — ВАЗ-2113 и Hyundai — столкнулись на улице Чапаева в поселке Гайдук, пригороде Новороссийска. В результате столкновения потребовалась госпитализация 51-летней водительнице иномарки. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю, в данный момент ведётся расследование всех обстоятельств происшествия. По предварительной версии, 26-летний водитель ВАЗ-2113 не уступил дорогу Hyundai, ехавшему по главной дороге, что и привело к столкновению.

Ранее на этой неделе суд вынес приговор полицейскому, который за рулем своей машины насмерть сбил велосипедистку.