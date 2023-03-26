В Новороссийске в ДТП пострадала женщина

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП в селе Гайдук 26 марта 2023 г. © Пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю
    Последствия ДТП в селе Гайдук 26 марта 2023 г. © Пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

51-летняя женщина госпитализирована после столкновения двух легковых автомобилей в поселке Гайдук

26 марта около 8:45 два легковых автомобиля — ВАЗ-2113 и Hyundai — столкнулись на улице Чапаева в поселке Гайдук, пригороде Новороссийска. В результате столкновения потребовалась госпитализация 51-летней водительнице иномарки. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю, в данный момент ведётся расследование всех обстоятельств происшествия. По предварительной версии, 26-летний водитель ВАЗ-2113 не уступил дорогу Hyundai, ехавшему по главной дороге, что и привело к столкновению.

Ранее на этой неделе суд вынес приговор полицейскому, который за рулем своей машины насмерть сбил велосипедистку.

ДТП Новороссийск

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