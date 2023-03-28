«Ростелеком» выкупил компанию по противодействию мошенничеству «Фаззи Лоджик Лабс»
«Ростелеком» закрыл сделку по приобретению 100% компании «Фаззи Лоджик Лабс»
«Ростелеком» выкупил компанию «Фаззи Лоджик Лабс». Ее основная деятельность — противодействие цифровому мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует ИТ-проекты для обеспечения безопасных транзакций в разных отраслях экономики.
«Ростелеком» запустил в Краснодаре Центр управления и мониторинга сети:
Благодаря сделке «Ростелеком» дополнит предлагаемые клиентам услуги, цифровые продукты и сервисы для обеспечения безопасности бизнес-процессов.
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» смогут предложить надежное отечественное решение для компаний и финансовых организаций в удобных форматах. В условиях активного переноса всех бизнес-процессов в цифровую среду актуален вопрос борьбы и предотвращения мошенничества в карточных транзакциях, системах лояльности, электронной коммерции и других направлениях. В соответствии с разработанным планом, интеграция «Фаззи Лоджик Лабс» займет чуть менее полугода. Мы усилим команду компании необходимыми специалистами и поддержкой в продвижении», — отметил первый вице-президент и финдиректор «Ростелекома» Сергей Анохин.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» поддержал ИT-форум в Ростове-на-Дону.