«Ростелеком» поддержал ИT-форум в Ростове-на-Дону

На форуме эксперты «Ростелекома» представили участникам кейс «Жизнь заявки». Лучше всего его осуществила команда «КБ HOUSE». Также участники хакатона разработали интерфейс для отслеживания заявок клиентов компании.



«Наш хакатон дает возможность молодым ребятам продемонстрировать таланты и раскрыть свой потенциал, попробовав силы на кейсах десяти топовых отечественных предприятий. В этом году общий призовой фонд составил 650 тыс. рублей. При этом сильнейшие участники смогут пройти стажировку в ведущих ИТ-компаниях Ростова, а лучшие из них получат предложения о трудоустройстве сразу по завершению форума», — заявил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.