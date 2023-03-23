«Ростелеком» поддержал ИT-форум в Ростове-на-Дону
Конкурс объединил в Донском технологическом университете компании, образовательные учреждения и ИТ-специалистов
«Ростелеком» поддержал двенадцатый ИТ-форум Ростова-на-Дону «Хакатон Spring 2023». Он собрал в ДГТУ компании, образовательные учреждения и айтишников.
Льготная ипотека для IT-специалистов юга России:
На форуме эксперты «Ростелекома» представили участникам кейс «Жизнь заявки». Лучше всего его осуществила команда «КБ HOUSE». Также участники хакатона разработали интерфейс для отслеживания заявок клиентов компании.
«Наш хакатон дает возможность молодым ребятам продемонстрировать таланты и раскрыть свой потенциал, попробовав силы на кейсах десяти топовых отечественных предприятий. В этом году общий призовой фонд составил 650 тыс. рублей. При этом сильнейшие участники смогут пройти стажировку в ведущих ИТ-компаниях Ростова, а лучшие из них получат предложения о трудоустройстве сразу по завершению форума», — заявил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Члены жюри увидели результаты труда 500 начинающих айтишников из разных городов. Это рекордное число участников вузовских форумов.
Как сообщали ранее Юга.ру, все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ оборудовали видеонаблюдением от «Ростелекома».