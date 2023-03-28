В Краснодаре полиция проводит проверку по факту стрельбы в бездомных собак. Один пес умер

На территории СНТ «Железнодорожник-3» 28 марта открыли стрельбу по бездомным собакам. В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что убедилась в причастности бизнесмена — владельца «Ранчо у Иваныча».

«Женщина пояснила, что услышала характерные хлопки. После чего, при изучении записи с камер уличного видеонаблюдения, увидела, как по улице передвигается трактор с прицепом, принадлежащий руководителю соседней организации», — прокомментировал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.



Один пес умер, второй находится в ветклинике. В соцсетях пишут, что у него нашли пулю в теле и будут делать операцию.



Владельца ранчо опросили. Свою причастность он отрицает. По делу ведется проверка.