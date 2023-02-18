В Адыгее неизвестные убили лебедей. В полиции начали проверку

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Птиц обнаружили в Красногвардейском районе

Жители Адыгеи рассказали в соцсетях, что неизвестные отстреливали лебедей. Все произошло на берегу Тщикского водохранилища в селе Красногвардейском. 

«Неизвестно, сколько животных погибло, но на берег выкинуло несколько лебедей. Трупы охотники не забрали, поэтому, скорее всего, птиц отстреливали для забавы, а не на мясо», — написали в соцсетях.

В ОМВД по Красноармейскому району начали проверку по факту сообщений в СМИ. Также ситуацию взяли на контроль в республиканской прокуратуре. 

В ведомстве добавили, что среди убитых птиц нашли еще чаек и гусей. По предварительным данным проверки, отстрел птиц не подтвердился, сообщил ТАСС. Также по официальной информации, в Адыгее прошли сроки охоты на плавающую дичь.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в конце января начали искать человека, который стрелял в собак. Один пес умер, а на лечение второго волонтеры собирали деньги.

Животные Полиция

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В Адыгее неизвестные убили лебедей. В полиции начали проверку

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