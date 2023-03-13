В Краснодаре мужчина выстрелил в соседскую собаку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Животное в тяжелом состоянии, хозяин обратился в полицию

Инцидент произошел 12 марта в СТ «Химик». Хозяин собаки рассказал в соцсетях, что в животное выстрелил сосед из дома напротив. Мужчина обратился в полицию.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что собака лежит около дома. Затем в нее выстрелили и она начала громко скулить. Стрелявший человек не попал в кадр. Его личность установили в полиции. Мужчину опросили, оружие изъяли.

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что по факту случившегося начали проверку. На месте происшествия участковый установил, что в породистую собаку выстрелил сосед по участку, который утверждает, якобы собаки неоднократно проникали на территорию его дачи и вели себя агрессивно. По словам мужчины, он выстрелил из пневматического ружья, чтобы испугать животных.

При этом, в полиции подтвердили, что собаке понадобилась помощь ветеринара и владелец обратился в клинику.

Ранее Юга.ру рассказывали о подобных случаях. В январе в поселке Дружелюбном неизвестный выстрелил в двух собак, один пес умер. А неделю назад в Краснодаре пытались отравить бродячих псов. 

Животные Краснодар Полиция

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