В Краснодаре покажут произведения художников юга России

С 29 марта в музее имени Ф.А. Коваленко откроется ретроспективная выставка художников Краснодарского края и республики Адыгеи «Времен связующая нить». Она посвящена 30-летию галереи «Сантал».

В экспозиции будет представлено более восьмидесяти произведений художников юга России. Руководительница галереи Нина Стрижова собрала работы таких кубанских художников, как:

Экспозиция будет работать до 16 апреля по адресу: ул. Красная, 15. Посетить выставку можно по Пушкинской карте.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 25 марта открылась выставка о магии, цифровизации и времени.