В Краснодаре покажут произведения художников юга России

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Скриншот из письма от художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Скриншот из письма от художественного музея имени Ф.А. Коваленко

С 29 марта в Краснодарском музее имени Ф.А. Коваленко пройдет выставка «Времен связующая нить»

С 29 марта в музее имени Ф.А. Коваленко откроется ретроспективная выставка художников Краснодарского края и республики Адыгеи «Времен связующая нить». Она посвящена 30-летию галереи «Сантал».

Первобытная эпоха: быт, ремесла, искусство:

В экспозиции будет представлено более восьмидесяти произведений художников юга России. Руководительница галереи Нина Стрижова собрала работы таких кубанских художников, как:

  • Григорий Булгаков,
  • Граер Аракелян,
  • Виктор Губин,
  • Василий Бирюков,
  • Михаил Архангельский,
  • Сергей Дудко,
  • Анатолий Бойчук,
  • Иван Захаров,
  • Сергей Воржев,
  • Владимир Андрющенко,
  • Ольга Салькова,
  • Лидия Самокиш,
  • Ирина Седова,
  • Владимир Яковлев,
  • Елена Саяпина.
  • © Скриншот из письма от художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Скриншот из письма от художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Экспозиция будет работать до 16 апреля по адресу: ул. Красная, 15. Посетить выставку можно по Пушкинской карте.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 25 марта открылась выставка о магии, цифровизации и времени.

Афиша Выставки Художники

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В Краснодаре покажут произведения художников юга России

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