В Краснодаре покажут произведения художников юга России
С 29 марта в Краснодарском музее имени Ф.А. Коваленко пройдет выставка «Времен связующая нить»
С 29 марта в музее имени Ф.А. Коваленко откроется ретроспективная выставка художников Краснодарского края и республики Адыгеи «Времен связующая нить». Она посвящена 30-летию галереи «Сантал».
Первобытная эпоха: быт, ремесла, искусство:
В экспозиции будет представлено более восьмидесяти произведений художников юга России. Руководительница галереи Нина Стрижова собрала работы таких кубанских художников, как:
- Григорий Булгаков,
- Граер Аракелян,
- Виктор Губин,
- Василий Бирюков,
- Михаил Архангельский,
- Сергей Дудко,
- Анатолий Бойчук,
- Иван Захаров,
- Сергей Воржев,
- Владимир Андрющенко,
- Ольга Салькова,
- Лидия Самокиш,
- Ирина Седова,
- Владимир Яковлев,
- Елена Саяпина.
Экспозиция будет работать до 16 апреля по адресу: ул. Красная, 15. Посетить выставку можно по Пушкинской карте.
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