Первобытная эпоха: быт, ремесла, искусство. В Краснодаре пройдет выставка о жителях палеолита

На выставке будут представлены предметы из коллекции археологического музея–заповедника «Костенки» Воронежской области. Проект включает в себя около 200 работ и отражает процесс освоения человеком северных широт Евразийского континента. Экспонаты рассказывают о древних обитателях Костенок — местонахождения стоянок палеолита возрастом 40-45 тыс. лет.



Основа экспозиции — реконструкция внешнего облика первобытных людей по методу М.М. Герасимова с артефактами о их жизни. Посетители смогут увидеть коллекцию реплик палеолитических «Венер» — женских каменных статуэток, а также набор украшений из кости, найденных в Костенках.



Для первых посетителей сотрудники музея-заповедника «Костенки» лично проведут экскурсию и ответят на вопросы. Выставка пройдет по адресу: улица Гимназическая, 67.



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