Первобытная эпоха: быт, ремесла, искусство. В Краснодаре пройдет выставка о жителях палеолита

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из письма от музея– заповедника им. Е.Д. Фелицына
    © Скриншот из письма от музея– заповедника им. Е.Д. Фелицына

В музее – заповеднике им. Е.Д. Фелицына откроется выставка «Первопроходцы каменного века»

В историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына пройдет выставка «Первопроходцы каменного века». Экспозиция откроется 15 марта в 12:00 и продлится до 6 июня.

Читайте также:

На выставке будут представлены предметы из коллекции археологического музея–заповедника «Костенки» Воронежской области. Проект включает в себя около 200 работ и отражает процесс освоения человеком северных широт Евразийского континента. Экспонаты рассказывают о древних обитателях Костенок — местонахождения стоянок палеолита возрастом 40-45 тыс. лет.

Основа экспозиции — реконструкция внешнего облика первобытных людей по методу М.М. Герасимова с артефактами о их жизни. Посетители смогут увидеть коллекцию реплик палеолитических «Венер» — женских каменных статуэток, а также набор украшений из кости, найденных в Костенках.

Для первых посетителей сотрудники музея-заповедника «Костенки» лично проведут экскурсию и ответят на вопросы. Выставка пройдет по адресу: улица Гимназическая, 67.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 11 марта открылась бесплатная выставка современного искусства «Как бы звери».

Афиша Выставки Искусство Музеи

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте