Баден-Баден перестал быть побратимом Сочи и Ялты из-за спецоперации

Курорт Баден-Баден на юго-западе Германии приостановил побратимство с Сочи и Ялтой, заключенное в 2013 году

Как сообщает Schwbische Zeitung, это произошло из-за участия России в спецоперации в Украине.

«Мы не можем и не хотим вести себя нейтрально. Мы поддерживаем ценности свободы, демократии и верховенства закона. Поэтому побратимство с Ялтой и Сочи приостановлено»,— цитирует издание заявление администрации города.

В настоящее время курорт Баден-Баден столкнулся с оттоком россиян. Многие продали недвижимость, в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден из-за санкций конфисковали несколько частных самолётов. Дирижёр Валерий Гергиев был вынужден уйти из местного оркестра.

В Баден-Бадене живут около 2 тыс. россиян и приблизительно столько же украинцев. Город известен своими горячими источниками, которые использовались ещё древними римлянами. В разное время его посещали Николай Гоголь, Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Иван Гончаров, Василий Жуковский, Антон Чехов, Иван Тургенев.

Напомним, немецкий Карлсруэ до сих пор является побратимом Краснодара, наряду с Феррарой (Италия), Бургасом (Болгария), Таллахасси (США), Харбином (Китай), Нанси (Франция), Сухумом (Абхазия), Вельсом (Австрия). Кроме того, в 2021 году у кубанской столицы появился новый город-партнёр — Цзиньхуа.

Ранее стало известно, что Алексея Луговского назначили начальником отдела зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества администрации Краснодара. Этот отдел входил в управление контроля и протокола, а теперь будет самостоятельным структурным подразделением.