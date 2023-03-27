Аэропорт Сочи перешел на новое расписание. Рассказываем, куда можно улететь из Краснодарского края

По новому графику из аэропорта Сочи будут выполнять рейсы в 76 городов

Аэропорт Сочи 26 марта перешел на весенне-летнее расписание. Оно будет действовать до конца октября. На это время запланированы рейсы по 76 направлениям, из которых 22 — международные, рассказали в пресс-службе «Аэродинамики». Кроме того, предполагается увеличение рейсов в Турцию на 40%.

Куда будут летать самолеты:

полеты в Турцию будут выполнять «Аэрофлот», «Азимут», Red Wings, «ИрАэро», Azur Air и «Ямал». В Анталью за день будут выполнят до 9 рейсов, в Даламан — до 2 рейсов в день, а в Бодрум — ежедневные по одному рейсу. В Стамбул будут выполнять рейсы авиакомпании «Аэрофлот» (4 рейса в день), «Азимут» (2 рейса в день), «ИрАэро» (ежедневные рейсы) и Red Wings (2 рейса в неделю);

на египетские курорты (Хургада, Шарм-эль-Шейх) полетят «Азимут» и Red Wings;

в Ереван будут летать до пяти рейсов в день. Пассажиров повезут авиакомпании Fly Arna, Fly One, Armenian Airlines, «Аэрофлот», «Азимут» и Red Wings;

рейсы в Тель-Авив (Израиль) продолжат выполнять авиакомпании «Азимут» (6 рейсов в неделю) и Red Wings (1 рейс в неделю);

авиакомпания Buta Airways будет выполнять 2 рейса в неделю по маршруту Баку — Сочи;

также продолжат выполнять рейсы авиакомпании «Белавиа» — в Минск (3 рейса в неделю), Uzbekistan Airways — в Ташкент (ежедневные рейсы) и Наманган (2 рейса в неделю);

Air Serbia с 27 марта по 22 сентября будет перевозить пассажиров из Сочи в Белград. В сезонном расписании рейсы запланированы на три дня в неделю;

авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять международные рейсы в Таджикистан (Душанбе, Худжанд) и Киргизию (Ош, Бишкек);

авиакомпания «Ай Флай» откроет рейсы по новому внутреннему направлению в Читу с 3 июня. А также возобновит рейсы по направлению Сочи — Хабаровск с 29 мая, Владивосток со 2 июня. В летнем сезоне также ожидается открытие рейсов по направлениям Актау (Казахстан), Ургенч и Самарканд (оба — Узбекистан).

авиакомпания Nordwind продолжит выполнять рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Самару, Кемерово, Тюмень, Челябинск и др. Полеты будут выполняться с частотой минимум 2 рейса в неделю;

«Аэрофлот» будет выполнять рейсы как по внутренним направлениям — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Тюмень, Уфа, Челябинск, так и по международным — Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан, Ереван. Помимо этого, на международных направлениях будет произведена замена ВС SSJ-100 на более вместительные Airbus A-320.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи — единственный работающий аэропорт на юге России. Режим временного ограничения полетов в Краснодаре, Анапе и Геленджике действует с 24 февраля 2022 года.