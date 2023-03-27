В Анапе будут уничтожать комаров с помощью беспилотников

Краснодарский край

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  • © Фото Herney с сайта pixabay.com
    © Фото Herney с сайта pixabay.com

Травить насекомых начнут с 28 марта

В Анапе специалисты приступят к обработке водоемов от комаров. С 14 апреля для этого задействуют беспилотники, сообщил телеграм-канал «Анапское Черноморье». Состав будут распылять с дронов не впервые. Так уже делали в 2022 году. 

«Также будет проводиться потравка от клещей, эти работы запланированы на первую половину апреля. Для снижения угроз также уже начался покос травы», — написали в телеграме.

Наземную обработку с 28 марта будет проводить предприятие «Гигиена». В прошлом году протравкой по муниципальному контракту занималась эта же компания.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае запретили полеты гражданских беспилотников. Но можно летать дронам, которые используют органы власти или по их нуждам.

Анапа Насекомые Технологии Черное море

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