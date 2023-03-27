Депутат Заксобрания Ростовской области предложила привлекать школьников к изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей

В Ростовской области предлагают привлекать школьников к труду на нужды спецоперации, причем без согласия родителей. Ученики могут изготавливать окопные свечи и маскировочные сети. С таким предложением выступила депутат областного Заксобрания от КПРФ Татьяна Иващенко, сообщает 161.ru.

«Мы все-таки должны вернуться к той системе, когда родители доверяют школе, которая выполняет государственный заказ и послание президента. Школа — тот институт, которому нужно доверять, и в своем патриотическом воспитании школа должна иметь право детей вовлекать в общественно значимый добровольческий труд без разрешения родителей», — отметила Иващенко на заседании в парламенте.

По мнению депутата, это поможет привить детям трудовую дисциплину. Председатель Заксобрания Александр Ищенко поручил своему заму Светлане Мананкиной проработать эту инициативу.



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