Власти Адыгеи рассказали о помощи мобилизованным и их семьям
2 марта на заседании Кабинета министров Адыгеи обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей
Глава региона Мурат Кумпилов подчеркнул, что власти продолжат помогать подшефным воинским частям, дислоцированным в Адыгее, поддерживать всех военнослужащих из республики, выполняющих боевые задачи в ходе СВО, и заботиться об их семьях.
Министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза рассказал о мерах поддержки участников СВО в республике:
- Участникам СВО единовременно выплачивают по 100 тыс. рублей, предоставляют бесплатную юридическую помощь, социальные услуги.
- Трудоустроены 42 человека из числа членов семей мобилизованных.
- Детям участников СВО единовременно выплачивают по 20 тыс. рублей, обеспечивают бесплатное посещение детских садов, первоочередное право на санаторно-курортное лечение и получение услуг по отдыху и оздоровлению.
- Для школьников организовали бесплатные двухразовое горячее питание, группы продленного дня, секции, кружки.
- Единовременную выплату 100 тыс. рублей на газификацию домовладений уже получили 72 заявителя.
- В республике решили освободить мобилизованных от уплаты транспортного налога по легковым автомобилям.
- Семьям участников СВО со сложным материальным положением предоставляют продуктовые наборы, детскую одежду и питание, оказывают материальную поддержку и помогают решать бытовые вопросы.
Читайте также:
«Семьям мобилизованных — приоритетное внимание во всём. Буду строго контролировать вопросы адресной поддержки, это касается и помощи в газификации, и организации оздоровления, отдыха детей, и трудоустройства членов семей, при этом работа должна быть с достойной зарплатой. Ребята, которые находятся в зоне СВО, должны быть спокойны за свои семьи и знать, что мы адресно поможем в решении всех проблем. Важно окружить семьи участников СВО заботой и вниманием. Исключить формальный подход в этой работе», — сказал Мурат Кумпилов.
Ранее глава Адыгеи навестил семью погибшего в СВО.
Все материалы по теме: