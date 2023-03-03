Власти Адыгеи рассказали о помощи мобилизованным и их семьям

Адыгея

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  • Солдат © Фото freepik, freepik.com
    Солдат © Фото freepik, freepik.com

2 марта на заседании Кабинета министров Адыгеи обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей

Глава региона Мурат Кумпилов подчеркнул, что власти продолжат помогать подшефным воинским частям, дислоцированным в Адыгее, поддерживать всех военнослужащих из республики, выполняющих боевые задачи в ходе СВО, и заботиться об их семьях.

Министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза рассказал о мерах поддержки участников СВО в республике:

  • Участникам СВО единовременно выплачивают по 100 тыс. рублей, предоставляют бесплатную юридическую помощь, социальные услуги.
  • Трудоустроены 42 человека из числа членов семей мобилизованных.
  • Детям участников СВО единовременно выплачивают по 20 тыс. рублей, обеспечивают бесплатное посещение детских садов, первоочередное право на санаторно-курортное лечение и получение услуг по отдыху и оздоровлению.
  • Для школьников организовали бесплатные двухразовое горячее питание, группы продленного дня, секции, кружки.
  • Единовременную выплату 100 тыс. рублей на газификацию домовладений уже получили 72 заявителя.
  • В республике решили освободить мобилизованных от уплаты транспортного налога по легковым автомобилям.
  • Семьям участников СВО со сложным материальным положением предоставляют продуктовые наборы, детскую одежду и питание, оказывают материальную поддержку и помогают решать бытовые вопросы.

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«Семьям мобилизованных — приоритетное внимание во всём. Буду строго контролировать вопросы адресной поддержки, это касается и помощи в газификации, и организации оздоровления, отдыха детей, и трудоустройства членов семей, при этом работа должна быть с достойной зарплатой. Ребята, которые находятся в зоне СВО, должны быть спокойны за свои семьи и знать, что мы адресно поможем в решении всех проблем. Важно окружить семьи участников СВО заботой и вниманием. Исключить формальный подход в этой работе», — сказал Мурат Кумпилов.

Ранее глава Адыгеи навестил семью погибшего в СВО.

Армия Мурат Кумпилов СВО Семья Социальные программы Частичная мобилизация для СВО

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