Власти Адыгеи рассказали о помощи мобилизованным и их семьям

Глава региона Мурат Кумпилов подчеркнул, что власти продолжат помогать подшефным воинским частям, дислоцированным в Адыгее, поддерживать всех военнослужащих из республики, выполняющих боевые задачи в ходе СВО, и заботиться об их семьях.

«Семьям мобилизованных — приоритетное внимание во всём. Буду строго контролировать вопросы адресной поддержки, это касается и помощи в газификации, и организации оздоровления, отдыха детей, и трудоустройства членов семей, при этом работа должна быть с достойной зарплатой. Ребята, которые находятся в зоне СВО, должны быть спокойны за свои семьи и знать, что мы адресно поможем в решении всех проблем. Важно окружить семьи участников СВО заботой и вниманием. Исключить формальный подход в этой работе», — сказал Мурат Кумпилов.