Ночью в Краснодарском крае возможен мокрый снег

Краснодарский край

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

В горных районах Краснодарского края в ночь на 27 марта вероятно выпадение мокрого снега

Краснодарский краевой центр гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

В ночь с воскресенья на понедельник, а также утром 27 марта местами ожидается дождь, в горных районах края — с мокрым снегом. Температура воздуха ночью на большей территории региона составит 5…10 °С, на Азовском побережье 2…7 °С, в горных районах –2…+3 °С.

Днем в отдельных районах дождь усилится, также ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха поднимется до 12…17 °С.

Ранее на это неделе фотографам удалось запечатлеть красивый утренний туман в приморских городах Краснодарского края, а на зимних курортах Сочи из-за потепления закрыли большую часть горнолыжных трасс.

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