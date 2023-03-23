Горнолыжный сезон всё. В Сочи закрыли часть трасс из-за потепления
Курорт Красная Поляна объявил о закрытии трасс с отметкой до 1500 метров
Из-за потепления на горнолыжных трассах в Сочи стал таять снег. Курорт Красная Поляна уже 22 марта объявил о закрытии катания на уровнях 960–1460 м.
Подъемники «Красная Поляна» и «Реликтовый лес» теперь работают с 8:00, учебная трасса закрыта, сноупарк на 960 разобрали. Рассказываем, как обстоят дела на других горнолыжных курортах:
Роза Хутор
- на канатной дороге «Стрела» появился перерыв с 10:30 до 15:30;
- вечернее катание окончилось;
- парк The Stash завершил работу в этом зимнем сезоне.
Курорт Газпром
- пока работает в прежнем режиме;
- трассы доступны как на Альпике, так и на Лауре;
- вечернее катание открыто.
Как сообщали ранее Юга.ру, из Сочи в Абхазию планируют запустить «Ласточку».
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