Горнолыжный сезон всё. В Сочи закрыли часть трасс из-за потепления

Краснодарский край

Распечатать

  • Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Красной Поляне © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Красной Поляне © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Курорт Красная Поляна объявил о закрытии трасс с отметкой до 1500 метров

Из-за потепления на горнолыжных трассах в Сочи стал таять снег. Курорт Красная Поляна уже 22 марта объявил о закрытии катания на уровнях 960–1460 м.

Читайте также:

Подъемники «Красная Поляна» и «Реликтовый лес» теперь работают с 8:00, учебная трасса закрыта, сноупарк на 960 разобрали. Рассказываем, как обстоят дела на других горнолыжных курортах:

Роза Хутор

  • на канатной дороге «Стрела» появился перерыв с 10:30 до 15:30;
  • вечернее катание окончилось;
  • парк The Stash завершил работу в этом зимнем сезоне.

Курорт Газпром

  • пока работает в прежнем режиме;
  • трассы доступны как на Альпике, так и на Лауре;
  • вечернее катание открыто.

Как сообщали ранее Юга.ру, из Сочи в Абхазию планируют запустить «Ласточку».

Газпром Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм отдых путешествия Роза Хутор Сочи

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте