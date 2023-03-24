Города Черноморского побережья окутал туман. Показываем, как погоду увидели фотографы
Густой туман в Новороссийске и Анапе стал героем публикаций в соцсетях. Собрали красивое
В соцсетях 23 и 24 марта публикуют фото и видео загадочных Новороссийска и Анапы. На города побережья опустился густой туман, на охоту вышли местные фотографы.
Автор этих фотографий Tateshi Yokotaishi также опубликовала видеозапись.
В местных пабликах появились фотографии с высоты.
Снимать туман 23 марта принялись и жители Анапы, в сети появились сказочные фото в видео, сделанные у берега моря.
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