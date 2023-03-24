Города Черноморского побережья окутал туман. Показываем, как погоду увидели фотографы

Краснодарский край

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  • Туман в Новороссийске © фотография Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid
    Туман в Новороссийске © фотография Tateshi Yokotaishi https://vk.com/sakanoid

Густой туман в Новороссийске и Анапе стал героем публикаций в соцсетях. Собрали красивое

В соцсетях 23 и 24 марта публикуют фото и видео загадочных Новороссийска и Анапы. На города побережья опустился густой туман, на охоту вышли местные фотографы.

Автор этих фотографий Tateshi Yokotaishi также опубликовала видеозапись.

В местных пабликах появились фотографии с высоты.

Снимать туман 23 марта принялись и жители Анапы, в сети появились сказочные фото в видео, сделанные у берега моря.

Недавно Юга.ру показывали, что нового в парке «Краснодар». Там зацвела черная слива, строят «Парк облаков» и все еще закрыт «Японский сад».

Анапа Новороссийск Погода Фотография Черное море

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