В Сочи заявили о строительстве одной из самых современных на юге школ

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала Алексей Копайгородский https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11559
    © скриншот из телеграм-канала Алексей Копайгородский https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/11559

Начальную школу на 400 мест построят в микрорайоне Кудепста

Глава Сочи в своем телеграм-канале показал, как будет выглядеть начальная школа в микрорайоне Кудепста. На эскизах здание в стиле минимализм, выполненное в сдержанных тонах, кабинеты с яркой отделкой и мебель в стиле хай-тек.

Здание будет рассчитано на 400 детей. Его хотят объединить в один комплекс с двумя корпусами школы №18, где обещают сделать ремонт. Таким образом всех учеников планируют перевести на обучение в одну смену.

«Здесь можно будет быстро изменять пространство под поставленные задачи. Предусмотрели всё для науки, творчества и спорта. В классах — современная техника, оборудование и мультимедиа, для спортсменов — несколько залов, площадок для игр и лёгкой атлетики. Уроки и мероприятия можно будет проводить на открытом воздухе», — пишет глава города.

Он также рассказал, что школа станет первой площадкой в регионе для подготовки педагогов по новым федеральным образовательным стандартам.

Ранее Юга.ру писали, что в краснодарском поселке Плодородном достраивают школу на 1550 мест. А в поселке Знаменском под Краснодаром откроют первую школу.

Алексей Копайгородский Дети Сочи Строительство Школа

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В Сочи заявили о строительстве одной из самых современных на юге школ
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