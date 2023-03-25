В Сочи заявили о строительстве одной из самых современных на юге школ

Глава Сочи в своем телеграм-канале показал , как будет выглядеть начальная школа в микрорайоне Кудепста. На эскизах здание в стиле минимализм, выполненное в сдержанных тонах, кабинеты с яркой отделкой и мебель в стиле хай-тек.

Здание будет рассчитано на 400 детей. Его хотят объединить в один комплекс с двумя корпусами школы №18, где обещают сделать ремонт. Таким образом всех учеников планируют перевести на обучение в одну смену.

«Здесь можно будет быстро изменять пространство под поставленные задачи. Предусмотрели всё для науки, творчества и спорта. В классах — современная техника, оборудование и мультимедиа, для спортсменов — несколько залов, площадок для игр и лёгкой атлетики. Уроки и мероприятия можно будет проводить на открытом воздухе», — пишет глава города.

Он также рассказал, что школа станет первой площадкой в регионе для подготовки педагогов по новым федеральным образовательным стандартам.