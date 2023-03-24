На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло

В выходные на территории Краснодарского края облачно с прояснениями. В субботу вечером в отдельных районах прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, ветер восточный 4-9 м/с. Утром и днем без осадков.

Ночью в крае 3…8°С, днем 15…20°С, местами на Азовском побережье 10…15°С; в горах ночью +2…-3°С, днем 7…12°С. На Черноморском побережье на выходных переменная облачность и небольшой дождь, вечером на участке Анапа-Геленджик — умеренный.



Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с с порывами 12-14 м/с. В Туапсинском районе восточный, северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°С, в Туапсинском районе 3…8°С, днем 11…16°С.

В отдельных районах края умеренный дождь. В горах возможен мокрый снег, местами туман.



В Краснодаре на выходных также облачно с прояснениями. Вечером обещают ясную погоду. 25 марта утром и ночью пасмурно. Температура воздуха днем 14…19°С, вечером 11…16°С, ночью 8…11°С. В субботу ветер переменчивый, в воскресенье — юго-западный.



Как сообщали ранее Юга.ру, 23 марта вечером в Сочи произошло землетрясение.