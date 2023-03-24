В Сочи произошло землетрясение

Краснодарский край

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  • © Скриншот карты землетрясений https://idp-cs.net
    © Скриншот карты землетрясений https://idp-cs.net

Толчок магнитудой 3,4 жители почувствовали около 20:00

Обнинская сейсмостанция зафиксировала вечером 23 марта в Сочи подземный толчок магнитудой 3,4. Интенсивность составила 2-3 балла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Землетрясение сочинцы ощутили около 20:00. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В ведомстве добавили, что эпицентр толчка зафиксировали в Черном море на глубине 10 км. 

В соцсетях жители Сочи написали, что почувствовали толчок. 

Ранее Юга.ру писали, что подземный толчок интенсивностью 2-3 балла с эпицентром в Турции зафиксировали в Сочи 6 февраля. 

Заведующий сейсмолабораторией КубГУ Алексей Мухин рассказал, что небольшие землетрясения часто происходят в Краснодарском крае и являются нормой. Таким образом происходит высвобождение энергии от движения тектонических плит. 

Землетрясения Сочи

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