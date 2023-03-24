В Сочи произошло землетрясение

Обнинская сейсмостанция зафиксировала вечером 23 марта в Сочи подземный толчок магнитудой 3,4. Интенсивность составила 2-3 балла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Землетрясение сочинцы ощутили около 20:00. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В ведомстве добавили, что эпицентр толчка зафиксировали в Черном море на глубине 10 км.

В соцсетях жители Сочи написали, что почувствовали толчок.