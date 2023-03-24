В Сочи произошло землетрясение
Толчок магнитудой 3,4 жители почувствовали около 20:00
Обнинская сейсмостанция зафиксировала вечером 23 марта в Сочи подземный толчок магнитудой 3,4. Интенсивность составила 2-3 балла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Землетрясение сочинцы ощутили около 20:00. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В ведомстве добавили, что эпицентр толчка зафиксировали в Черном море на глубине 10 км.
В соцсетях жители Сочи написали, что почувствовали толчок.
Ранее Юга.ру писали, что подземный толчок интенсивностью 2-3 балла с эпицентром в Турции зафиксировали в Сочи 6 февраля.
Заведующий сейсмолабораторией КубГУ Алексей Мухин рассказал, что небольшие землетрясения часто происходят в Краснодарском крае и являются нормой. Таким образом происходит высвобождение энергии от движения тектонических плит.