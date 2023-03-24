«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экскурсия посвящена истории древнегреческого полиса на берегу анапской бухты

В Анапе 25 марта в 14:00 состоится экскурсия «Античный город Горгиппия». Она посвящена истории древнегреческого полиса на берегу анапской бухты, сообщает «Курорт Анапа». 

Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья:

Гостям предложат:

  • пройтись по улице древнего города;
  • зайти во внутренний дворик одного из домов;
  • заглянуть в подвалы и колодцы.

Научный сотрудник музея расскажет о быте древних жителей Горгиппии, о городе мёртвых — некрополе, познакомит с архитектурой города на примере деталей храмов, покажет археологические находки в экспозиции музея. 

Экскурсия пройдет по адресу: ул. Набережная, 4. Записаться можно по телефону +7 (861) 334-31-54. Количество мест ограничено.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре с 23 марта начались гастроли интерактивного музея «В тишине».

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