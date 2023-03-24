«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
Экскурсия посвящена истории древнегреческого полиса на берегу анапской бухты
В Анапе 25 марта в 14:00 состоится экскурсия «Античный город Горгиппия». Она посвящена истории древнегреческого полиса на берегу анапской бухты, сообщает «Курорт Анапа».
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья:
Гостям предложат:
- пройтись по улице древнего города;
- зайти во внутренний дворик одного из домов;
- заглянуть в подвалы и колодцы.
Научный сотрудник музея расскажет о быте древних жителей Горгиппии, о городе мёртвых — некрополе, познакомит с архитектурой города на примере деталей храмов, покажет археологические находки в экспозиции музея.
Экскурсия пройдет по адресу: ул. Набережная, 4. Записаться можно по телефону +7 (861) 334-31-54. Количество мест ограничено.
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