«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию

В Анапе 25 марта в 14:00 состоится экскурсия «Античный город Горгиппия». Она посвящена истории древнегреческого полиса на берегу анапской бухты, сообщает «Курорт Анапа».

Гостям предложат:

пройтись по улице древнего города;

зайти во внутренний дворик одного из домов;

заглянуть в подвалы и колодцы.

Научный сотрудник музея расскажет о быте древних жителей Горгиппии, о городе мёртвых — некрополе, познакомит с архитектурой города на примере деталей храмов, покажет археологические находки в экспозиции музея.

Экскурсия пройдет по адресу: ул. Набережная, 4. Записаться можно по телефону +7 (861) 334-31-54. Количество мест ограничено.



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