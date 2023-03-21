В Краснодар приедет музей «В тишине». Посетители окажутся в мире глухих

«Глухие люди живут в параллельном мире, отдельно от нас. Они чувствуют себя иностранцами в собственной стране. Они живут рядом с нами, но мы не замечаем, не видим, не слышим их, хотя из-за особенностей своего здоровья не слышат именно они. Существующие стереотипы, чувство неловкости, которое возникает, когда в нашем окружении вдруг появляются глухие, заставляют нас думать, что с ними нельзя общаться. Но это совсем не так. Музей «В тишине» наглядно показывает, что общаться с глухими — это очень увлекательно, с ними открываешь новый мир. И чем дальше заходишь в этот мир, тем больше узнаешь о себе и своих возможностях», — отметила основательница музея Мария Айзина.



Посетителей музея также ждут мастер-классы «Шоколадные конфеты» и «Угадай аромат». Так гостей, используя жестовый язык и дактильный алфавит, научат показывать слова: «шоколад», «какао», «апельсин», «корица», «роза» и другие.



Гастроли музея прошли уже во многих городах России. В каждом из них экскурсоводами становились люди с нарушением слуха из числа местных жителей.



Открытие состоится 23 марта в 16:00 по адресу: ул. Крылатая, 2.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре 17 марта открылась выставка «Над временем», посвящённая детским воспоминаниям.