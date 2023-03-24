Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья. В Новороссийске отметят день леса

Краснодарский край

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  • Экспедиция в горную Абхазию © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Экспедиция в горную Абхазию © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мероприятие пройдет 25 марта под названием «Природа ждет героев». Желающих будут ждать в Пионерской роще

В Новороссийске 25 марта отметят день леса. Праздник «Природа ждет героев» начнется в 12:00 в Пионерской роще, сообщает «Наша газета Новороссийск».

В Краснодаре организуют очередной субботник:

На мероприятии пройдут:

  • выставки детских рисунков;
  • чтения стихов о природе;
  • акция «Обними дерево»;
  • экоквест «Знатоки природы спасают лесную фею»;
  • детские игры с аниматорами.

Также на празднике можно будет выпить кофе, чай или глинтвейн. После развлекательной программы все желающие смогут принять участие в эко-акции по сбору мусора.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре пройдет обмен растениями и лекция об уходе за цветами.

Афиша Новороссийск Праздники

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