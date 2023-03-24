Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья. В Новороссийске отметят день леса

На мероприятии пройдут:

выставки детских рисунков;

чтения стихов о природе;

акция «Обними дерево»;

экоквест «Знатоки природы спасают лесную фею»;

детские игры с аниматорами.

Также на празднике можно будет выпить кофе, чай или глинтвейн. После развлекательной программы все желающие смогут принять участие в эко-акции по сбору мусора.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре пройдет обмен растениями и лекция об уходе за цветами.