Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья. В Новороссийске отметят день леса
Мероприятие пройдет 25 марта под названием «Природа ждет героев». Желающих будут ждать в Пионерской роще
В Новороссийске 25 марта отметят день леса. Праздник «Природа ждет героев» начнется в 12:00 в Пионерской роще, сообщает «Наша газета Новороссийск».
В Краснодаре организуют очередной субботник:
На мероприятии пройдут:
- выставки детских рисунков;
- чтения стихов о природе;
- акция «Обними дерево»;
- экоквест «Знатоки природы спасают лесную фею»;
- детские игры с аниматорами.
Также на празднике можно будет выпить кофе, чай или глинтвейн. После развлекательной программы все желающие смогут принять участие в эко-акции по сбору мусора.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре пройдет обмен растениями и лекция об уходе за цветами.
Вчера, 12:12Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков