В 2022 году власти Адыгеи вложили в медицину 8,5 млрд рублей
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в итоговой коллегии минздрава республики
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в коллегии минздрава республики. Он отметил, что в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» и госпрограммам в медицину региона было вложено 8,5 млрд рублей.
Эти средства позволили:
- построить и отремонтировать медучреждения;
- оснастить больницы новым оборудованием;
- создать условия для борьбы с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- обеспечить лекарствами и персоналом.
Участники заседания обсудили итоги деятельности минздрава республики, финансовое обеспечение территориальной программы ОМС, а также социально-экономическую и правовую защиту медработников.
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Кумпилов отметил, что для решения кадрового дефицита налажено сотрудничество с мединститутом МГТУ и ведущими медвузами страны. На 30% увеличили бюджетные места в Майкопском медколледже.
На заседании также выступил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. По его данным, в прошлом году смертность снизилась на 15,3%, а рождаемость — на 4,1%.
Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи отчитался о деятельности Кабмина республики в 2022 году.