В 2022 году власти Адыгеи вложили в медицину 8,5 млрд рублей

Адыгея

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в итоговой коллегии минздрава республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в коллегии минздрава республики. Он отметил, что в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» и госпрограммам в медицину региона было вложено 8,5 млрд рублей.

Эти средства позволили:

  • построить и отремонтировать медучреждения;
  • оснастить больницы новым оборудованием;
  • создать условия для борьбы с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • обеспечить лекарствами и персоналом.

Участники заседания обсудили итоги деятельности минздрава республики, финансовое обеспечение территориальной программы ОМС, а также социально-экономическую и правовую защиту медработников.

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Кумпилов отметил, что для решения кадрового дефицита налажено сотрудничество с мединститутом МГТУ и ведущими медвузами страны. На 30% увеличили бюджетные места в Майкопском медколледже.

На заседании также выступил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. По его данным, в прошлом году смертность снизилась на 15,3%, а рождаемость — на 4,1%.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи отчитался о деятельности Кабмина республики в 2022 году.

Деньги Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ Мурат Кумпилов

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