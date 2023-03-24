В 2022 году власти Адыгеи вложили в медицину 8,5 млрд рублей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в коллегии минздрава республики. Он отметил, что в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» и госпрограммам в медицину региона было вложено 8,5 млрд рублей.



Эти средства позволили:

построить и отремонтировать медучреждения;

оснастить больницы новым оборудованием;

создать условия для борьбы с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями;

обеспечить лекарствами и персоналом.

Участники заседания обсудили итоги деятельности минздрава республики, финансовое обеспечение территориальной программы ОМС, а также социально-экономическую и правовую защиту медработников.