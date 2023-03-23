Глава Адыгеи отчитался о деятельности Кабмина республики в 2022 году

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о перестройке и продолжении преобразований

На расширенном заседании Госсовета-Хасэ Кумпилов отметил, что в прошлом году было сделано все для поддержания условий, необходимых для дальнейшего развития региона.

«Мы действовали строго в соответствии с экономической повесткой государства, руководствовались задачами, которые поставил президент страны», — подчеркнул глава республики.

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По его словам, прежде всего это касается поддержки всех слоев населения республики, недопущения роста уровня бедности и выполнения всех социальных обязательств перед жителями Адыгеи. Взаимодействуя с органами исполнительной власти депутаты Госсовета-Хасэ оперативно решали законодательные задачи в социальной и экономической сферах.

«Прежний опыт, а также колоссальная поддержка федерального центра помогли нам быстро перестроиться и продолжить важнейшие преобразования. Успехи региона, как и достижения прошлого года, — заслуга, в первую очередь, многонационального народа Адыгеи», — заявил Мурат Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, на том же заседании Кумпилов напомнил о праздновании 100-летия Адыгеи. По его словам, официальное торжество в 2022 году отразило преимущества республики.

Мурат Кумпилов политика Социальные программы Экономика

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