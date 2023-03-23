Глава Адыгеи отчитался о деятельности Кабмина республики в 2022 году

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о перестройке и продолжении преобразований

На расширенном заседании Госсовета-Хасэ Кумпилов отметил, что в прошлом году было сделано все для поддержания условий, необходимых для дальнейшего развития региона.

«Мы действовали строго в соответствии с экономической повесткой государства, руководствовались задачами, которые поставил президент страны», — подчеркнул глава республики.