В Адыгее обсудили проблему дефицита медицинских кадров

На совещании под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова обсудили подготовку врачей и среднего медперсонала для устранения кадрового дефицита в медорганизациях республики

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков рассказал, что в государственных медорганизациях республики работают свыше 1,5 тыс. врачей и около 4 тыс. медработников среднего звена. Дефицит врачебных кадров — около 180 человек, сестринских — свыше 300 человек. Для устранения нехватки медперсонала в республике расширяют практику целевого обучения, увеличивают количество бюджетных мест в медколледжах и реализуют госпрограммы.

По итогам минувшего года на целевые места в различные вузы страны поступило 140 выпускников школ республики. В Майкопском медицинском колледже в 2022-2023 учебном году выдели 200 бюджетных мест — на 40 больше, чем годом ранее. Из них 70% отдадут под целевое обучение.