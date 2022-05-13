В Адыгее обсудили проблему дефицита медицинских кадров
На совещании под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова обсудили подготовку врачей и среднего медперсонала для устранения кадрового дефицита в медорганизациях республики
Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков рассказал, что в государственных медорганизациях республики работают свыше 1,5 тыс. врачей и около 4 тыс. медработников среднего звена. Дефицит врачебных кадров — около 180 человек, сестринских — свыше 300 человек. Для устранения нехватки медперсонала в республике расширяют практику целевого обучения, увеличивают количество бюджетных мест в медколледжах и реализуют госпрограммы.
По итогам минувшего года на целевые места в различные вузы страны поступило 140 выпускников школ республики. В Майкопском медицинском колледже в 2022-2023 учебном году выдели 200 бюджетных мест — на 40 больше, чем годом ранее. Из них 70% отдадут под целевое обучение.
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По информации ректора Мединститута МГТУ Саиды Куижевой, с 2023 года учебное заведение наберет студентов для подготовки по программам среднего профессионального образования.
Решить кадровый вопрос в республике также помогают госпрограммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Их участники получают денежную компенсацию за работу в сельской местности, посёлках городского типа и небольших городах. Они заключают контракт с государственным медучреждением и обязуются проработать в сельской местности и на занимаемой должности не менее 5 лет. Компенсацию могут получить студенты-медики и выпускники медицинских колледжей, которые завершили учёбу (в том числе на основании договора о целевом обучении) и вернулись работать в свои населённые пункты. В Адыгее участниками «Земского доктора» и «Земского фельдшера» стали уже 454 врача и 64 фельдшера.
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«В республике за последние годы проведена серьёзнейшая работа по модернизации системы здравоохранения. Построены и капитально отремонтированы десятки больниц, поликлиник, ФАПов, закуплено современное медицинское оборудование. Сейчас важно, чтобы всё это работало на благо людей, чтобы наши жители получали качественную медицинскую помощь. Поэтому кадровый вопрос выходит на первый план. Мы будем расширять практику целевого обучения — как врачей, так и фельдшеров, медсестёр. Также поручил отраслевикам проработать вопрос развития Майкопского медицинского колледжа — это единственное образовательное учреждение республики, которое готовит медработников среднего звена. Оно должно быть современным и оснащённым по всем стандартам для высокого качества обучения», — прокомментировал Глава Адыгеи.