Все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ оборудовали видеонаблюдением от «Ростелекома»

«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения во всех аудиториях страны для досрочной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он проходит с 20 марта по 10 апреля

В каждом помещении установили не менее двух камер видеонаблюдения — всего свыше 10 тыс. устройств в 300 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

Государственные экзамены в 2023 году пройдут в три этапа: досрочный (до 10 апреля), основной (с 26 мая по 20 июня), дополнительный (с 6 по 12 сентября), в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Перед досрочным периодом «Ростелеком» смонтировал камеры наблюдения в 5,3 тыс. аудиторий ППЭ и региональных центров обработки информации (РЦОИ), где принимают, обрабатывают и проверяют экзаменационные материалы. Охват аудиторий видеонаблюдением составил 100%.

Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение, передают качественный звук и обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.

Видео из аудиторий транслируется онлайн на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Все видеозаписи хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в течение разного времени в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 31 марта 2024 года. Для повышения надежности видео дополнительно записывают на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере.

Нарушения в ходе проведения экзаменов досрочного периода контролируют свыше 1,2 тыс. федеральных и региональных наблюдателей и технология анализа поведения с искусственной нейросетью. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 230 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий.

«Система видеонаблюдения «Ростелекома» вкупе с искусственным интеллектом обеспечивают максимальную объективность оценки экзаменов. Такой контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи и проверки ЕГЭ максимально прозрачным и объективным. За годы работысистема уже показала высокую надежность и стабильность. В дни проведения государственных экзаменов наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения, ведут техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ» и его защиту от DDoS-атак. Для поддержки пользователей портала мы организовали бесплатную горячую линию», — сказал директор проектного офиса национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.