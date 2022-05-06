Льготная ипотека для IT-специалистов юга России. Рассказываем, кто может ей воспользоваться

Сотрудники российских IT-компаний смогут приобрести жилье от СК «Неометрия» в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Ростове-на-Дону в рамках правительственной программы льготной ипотеки

СК «Неометрия», входящая в топ-25 крупнейших застройщиков России, в партнерстве с банками ДОМ.РФ, Сбер, ВТБ, Открытие, Абсолют Банк, Альфа-Банк и другими объявила о старте правительственной программы льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний.

Предложение распространяется на все жилые комплексы СК «Неометрия» в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Ростове-на-Дону .



Максимальная сумма льготного кредита для приобретения жилья в городах с населением от 1 млн человек — 18 млн рублей , в других населенных пунктах — 9 млн рублей .



Процентная ставка — 5% .

Кто может воспользоваться программой льготной ипотеки? Взять такую ипотеку могут IT-специалисты от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, работающей в сфере IT — занимающиеся разработкой ПО, планированием и проектированием, а также подготовкой к эксплуатации и сопровождением компьютерных систем. Компания должна быть аккредитованна в Министерстве цифрового развития и не менее одного квартала пользоваться налоговыми льготами.

С учетом НДФЛ доход сотрудника IT-компании, претендующего на льготы, за последние три месяца работы должен быть не менее 150 тыс. рублей в городе-миллионнике и не менее 100 тыс. рублей в городе с населением до 1 млн человек.

Воспользоваться программой могут также специалисты, связанные с использованием вычислительной техники и IT, созданием баз данных и информационных ресурсов.

Подробные условия программы льготной ипотеки для IT-специалистов можно узнать по телефону +7 (861) 730-28-78.

СК «Неометрия» и банки-партнеры уже начали предварительный прием заявок по программе. Так, ДОМ.РФ предлагает льготную ипотеку по ставке от 4,04% до 11 мая и от 4,3% с 12 мая, банк «ФК Открытие» — от 5% годовых, ВТБ — от 4,7%, Сбер, Абсолют Банк и Альфа-Банк — 5%. Финальное решение по заявкам партнеры примут после вступления в силу 12 мая 2022 года постановления Правительства РФ.

«В настоящий момент мы уже фиксируем рост запросов на покупку квартир от IT-специалистов в Сочи и Краснодаре. Банки-партнеры также отмечают высокий интерес к предложению. Благодаря программе льготной ипотеки IT-специалисты смогут улучшить жилищные условия, снизить свою платежную нагрузку и уверенно планировать профессиональное развитие в России», — прокомментировала гендиректор СК «Неометрия» Надежда Барачина.