В Сочи жителя Крыма осудили за повторную демонстрацию нацистской символики

Из предоставленных материалов следует, что 21 июля 2022 года подсудимого признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

22 октября этого же года парня на стационарном посту «Магри» остановили сотрудниками ДПС для проверки документов и досмотра транспортного средства. По данным следствия, в ходе досмотра подсудимый показывал им квалификационный нагрудный знак люфтваффе «Пилот» и эмблему третьей танковой дивизии СС «Мёртвая голова» — символику нацистской Германии. Также он продемонстрировал изображение флага этого государства на своём мобильном телефоне, сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев с отбыванием срока в колонии-поселении, туда его доставят под конвоем. Изъятые у него предметы уничтожат.

Как писали Юга.ру, по 10 суток ареста получили в Сочи двое приезжих из Липецка за татуировки с нацистскими символами. А в Краснодаре осудили участников экстремистского сообщества. Организатору дали 6,5 лет колонии.