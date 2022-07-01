В Сочи двоих туристов арестовали на 10 суток за татуировки

По 10 суток ареста получили в Сочи двое приезжих из Липецка за татуировки с нацистскими символами. Суд счёл, что они их «публично демонстрировали»

Согласно материалам дела, двое молодых мужчин, находясь в общественном месте, публично демонстрировали нацистскую символику и символику экстремистской организации. Нарушителей задержали полицейские. Их дело рассматривал Адлерский районный суд Сочи. Мужчин признали виновными по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Каждому из них суд назначил 10 суток ареста. Свою вину в зале суда туристы признали. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

На руках у обвиняемых есть татуировки с символами «Вольфсангеля» и «Чёрного солнца». Изображения признаны в России экстремистскими, их демонстрация запрещена.

«Чёрное Солнце» — нацистский символ, использовался в Германии третьего рейха. Запрещён, как элемент нацистской атрибутики или символики.

«Вольфсангель» — буквенный, внеалфавитный символ. Используется до сих пор в геральдике некоторых немецких городов. Был и остаётся частью нацистской символики. В Российской Федерации был дважды внесён в Федеральный список экстремистских материалов.

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